Rannar Raba: digitaalselt laadaplatsilt naasevad katkised hinged

Sellise, ilmselgelt pikka elukogemust peegeldava retsepti sõnastas kultuslikus «Sügise» filmis Ita Everi kehastatud rätsepamamma, kui oli teada saanud preilide Visplite – ohtlike konkurentide – asumisest Paunverre. Ja lugu läks lahti. Oi, kuidas läks.

Et Lutsu-aegsed «tarkused» on tänini hästi juurdunud, kinnitab sel nädalal Tartu Postimehe veergudele jõudnud uudis sellest, kuidas Põltsamaa elanik Reigo Tõnisson on asunud veebikeskkonna petitsioon.ee kaudu nõudma valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Petersi ametist vabastamist. Käimas on (anonüümsete) allkirjade kogumine väidetavalt ebapädeva ja emotsionaalselt vägivaldse ametniku lahtilaskmiseks. Erinevus Kiire-mamma algatusest on vaid selles, et nüüd on algatuse autor ausasti avalik.

Põltsamaa ei asu teadupärast Paunverest ehk Palamuselt kuigi kaugel, ent kardetavasti ei oma see jõgevamaine seos erilist tähtsust. Sarnast sihitatud tühistamiskultuuri on viimasel ajal eri vormides võinud aina sagedamini täheldada mujalgi Eestis.

Sõnale «tühistamine» tuleb siin ekstra tähelepanu pöörata. Väga tihti tarvitatakse seda vääralt, et mitte öelda kurikavalalt.

Ennekõike poliitikud, aga ka mitme teise avaliku eluala esindajad on ära õppinud, kuidas neid tabanud etteheidetele vastamisest saab efektiivselt kõrvale hiilida väitega, et siin polegi midagi kommenteerida, sest tegu on lihtsalt kellegi pahatahtliku katsega inimene kaardilt kustutada.