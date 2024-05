Põltsamaalased soovivad vallaametnikku petitsiooniga ametist vabastada

Petitsioon.ee keskkonnas ringleb üleskutse, et koguda toetust Põltsamaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Petersi ametist vabastamiseks. Üleskutse autor, Põltsamaa elanik Reigo Tõnisson põhjendas, et Petersi ebaprofessionaalse juhtimisstiili ja emotsionaalselt vägivaldse suhtlemismaneeri tõttu on töölt lahkunud mitu inimest. Vallavanema sõnul pole petitsioon mingi alus kellegi töölt vabastamiseks.