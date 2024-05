Kaja Kallas kahe kriisi võrdluseks: praegu ei ole tunnetust, et naabrimees jääks tööta

Nüüd, kui töötempo on riigikogus rahulikum, leidis peaminister Kaja Kallas esmaspäeval aja sõita Tartumaa visiidile. Pärast kohtumisi õpilaste, erakonnakaaslaste ning ettevõtjatega andis ta intervjuu, milles muu hulgas ütleb sedagi, et kuigi järeleandmisi tuleb eelarves jätkuvalt teha nii riigil kui ka omavalitsustel, on majanduskriisi põhi saavutatud. Ehk hakkab jälle suurenema ka Reformierakonna toetus, lootis Kallas.