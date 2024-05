Riik otsustas jalgrattateede ehitamiseks mõeldud 14 miljonit eurot viimaks välja jagada

Tartu Postimees kirjutas eelmisel reedel, et ehkki Tartu volikogu otsustas juba märtsis anda linnavalitsusele loa korraldada Sõpruse silla remondihange, ei ole seda senini välja kuulutatud. Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski ütles siis, et takistuseks on saanud asjaolu, et toppama on jäänud riigilt loodetud rahalise toetuse saamine rattateede ehitamiseks.