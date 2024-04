Juhani Jaeger: demotoriseerimine kägistab Tartu elujõu

Tartu kui Lõuna-Eesti suurima keskuse ning riigi haridus- ja teaduspealinna transpordi­struktuuride kujundamisel sellist lühinägelikkust lubada ei saa. Siinsed ettevõtted ja asutused ning sotsiaalsed ja kultuurilised struktuurid on selleks teiste piirkondadega liialt läbi põimunud.

On Tartu enda huvides, et väljastpoolt autoga tulija pääseks kiiresti ja mugavalt ligi linnas asuvatele teenusepakkujatele. Need inimesed toovad Tartusse raha. Nende autodega liiguvad linna tööjõud ja tarbijad, toit ja muu eluks vajalik.