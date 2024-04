Olja Fomina: üks auto, viis parkimiskohta – tegevusetus soosib jätkuvat autostumist

Emajõe vabaujula uue parkla ehitamise plaan Tähtvere spordiparki Supilinna tiigi kõrvale tõstis taas üles arutelu parkimispoliitika üle. See on hea näide kompromisside leidmisest – linn peab tagama parkimisvõimalused, et teenustele ligi pääseks, kuid kui palju parkimiskohti on tasakaalukas? Peame arvestama auto- ja kergliiklusega, kogukonna ja keskkonnaga, aga mõtlema ka otsuste pikaaegsele mõjule linnaruumis.