juhtkiri ⟩ Tegemata tegude linn

Sellest on nüüd 25 aastat, kui Tartu valis tunnuslauseks «Heade mõtete linn». See lause läks lendu ja me ütleme seda sageli uhkusega. Olgu, mõnikord ka parastavalt, kui asjad ei ole läinud kõige ladusamalt. Ja mõnikord, paraku, tuleb tunnistada, et head mõtted ju on, aga tegudeni tuleks ka jõuda.