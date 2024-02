Rüütli tänav jäi ilma lillepottidest, peagi ka pinkidest

Lillepotid on juba läinud ja peagi vahetatakse Rüütli tänaval välja ka pingid.

Detsembri keskel otsustas Tartu linnavalitsus vabaneda Rüütli tänava kõrge seljatoega pinkidest, et need uute ja minimalistlike vastu välja vahetada. Nüüd hakkab otsus teoks saama, sest sealsed lillepotid on juba eemaldatud ja peagi kaovad ka pingid, sest uus lahendus peab valmima suveks.