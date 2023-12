Linnavalitsus laseb vaesel ajal terved pingid uute vastu vahetada

Rüütli tänava kõrge seljatoega pingid on ajale ja kasutajatele vastu pidanud 19 aastat. Nüüd laseb Tartu linnavalitsus need pingid välja vahetada uute ja madalamate vastu, sest uued sobivat paremini linna ühe tihedama kergliiklusega uulitsa uue kontseptsiooniga.

Kesklinnas Rüütli tänaval aastaid rahvast truult teeninud, just sellele tänavale pärast suurt ümberehitust aastal 2004 kavandatud ning tellitud kõrge seljatoega pingid peab välja vahetama uute ja minimalistlikumate vastu, otsustas Tartu linnavalitsus. Seda hoolimata tõsiasjast, et silma järgi on pingid terved ning Tartu linnavalitsus otsib pingsalt kokkuhoiukohti, sest linn elab suuresti vaid laenurahaga.