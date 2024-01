Erkki Bahovski: solvunud Tartu

Paar nädalat varem olid tartlased sotsiaalmeedias solvunud suure Postimehe juhtkirja peale, kus kaheldi – NB! mitte ei laidetud – Tartu-Riia rongiühenduse otstarbekuses. Ma muidu olen loobunud Facebookis vaidlemisest, sest sel pole mingit mõtet, aga siis tegin erandi ja juhtisin solvuja tähelepanu asjaolule, et Postimees on kirjutanud Tallinna linnavõimude kohta mitu korda hullemini, aga muidugi jooksis see vaidluskatse tühja. Nii suur Postimees kui ka Tartu Postimees olevat korraldamas alanud aastal Euroopa kultuuripealinnaks tõusnud Tartule nõiajahti, et Emajõe Ateenat igati halvustada ja selle tähtsust pisendada.