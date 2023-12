Galerii ⟩ Tartu ülikool promoveeris aastapäeva aktusel neli audoktorit ja üle saja doktori

Aktus algas peahoones akateemilise loenguga, mille avas kõnega Tartu ülikooli rektor professor Toomas Asser. Kõne oli pikk ja sisukas, mille üks põhimõte oli, et Tartu ülikool kui Eesti rahvusülikool on Eesti akadeemiline riigikogu.

Täpsustuseks märkis Asser, et nii rahvusülikooli kui Eesti rahva jaoks üldiselt on seejuures oluline, et meie akadeemiline haridus oleks võimalikult rahvusvaheline. Seda seetõttu, et üha tähtsam on praegu nii demokraatlik kui demograafiline koostöö.