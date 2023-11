Tuul Sepp: igas autojuhis peitub jalgrattur

Muutuste ajad tekitavad paratamatult pingeid ja see on loomulik. Tartus on koos inimsõbralikuma ning loodussäästlikuma linnaruumi poole liikumisega kerkinud üles autoga ja rattaga liiklejate vastandamine. See vastandamine on aga vaid pinnapealne, näiline. Sest igas autoga liiklejas on peidus rattur, bussisõitja või jalakäija.