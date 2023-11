Prahast pärit Tartu linnaarhitekt Jiri Tintera (41) elab Arnold Matteuse projekteeritud suvilas ja annab oma panuse igapäevasesse autodevoogu, mille ohjeldamine on üks osa tööülesannetest. Ta on Tartusse projekteerinud mitu maja. Möönab, et Tartu maksab lõivu lähimineviku valikute eest, kuid see ei tähenda, et enam midagi parandada ei saaks.