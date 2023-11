Kaspar Kokk: rattaliikluse arendamine ei tohi muutuda autoga liiklejate kiusamiseks

Viimase paari aasta jooksul on aga tulnud üha rohkem ja rohkem seisukohti, et kergliiklusteede arendamine on niivõrd suur prioriteet, et isegi kui see tuleb vägagi tugevalt teiste liiklejarühmade arvelt, on see lubatav. Autojuhtide kiusamiskatsete õigustamiseks tõstetakse esile peamiselt rohe-eesmärkide täitmise vajadust. Argised argumendid, nagu asjaolu, et meie kliima endiselt ei ole sobiv 12 kuud aastas jalgrattaga liikumiseks või et kolme last hommikul ja vihmaga lasteaeda või kooli viia on ikkagi kõige otstarbekam autoga, kõlavad tihtilugu kurtidele kõrvadele.