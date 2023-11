Jiří Tintěra: miks meil on vaja Tartus kesklinna tänavatega midagi ette võtta?

Tartu linnavalitsus plaanib lähiaastatel muuta kesklinna tänavate avaliku ruumi inimsõbralikumaks. Linnaruumi muudatused mõjutavad inimeste igapäevaseid toimetamisi ja on seetõttu õigustatult suure tähelepanu all. Muudatused toovad endaga tihti kaasa vähemalt ajutisi ebamugavusi ja seetõttu tuleb neid hoolikalt kaaluda. Kuid miks meil siis on vaja Tartus kesklinna tänavatega midagi ette võtta?