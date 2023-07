VIDEO ⟩ Ukraina sõja kontrastid: küpsed vaarikad ja kirsid, õhuhäired ja rusudes majad

Seda teades, on Inna mees saatnud talle järjest videosid. Et vaata, armas naine, need vaarikad korjan ma sulle. Ja näidanud kaamerasse põõsast, kus on nii punased kui ka mustad vaarikad. Pavlo hoiab telefonikaamerat tükk aega peo kohal, milles hoiab küpseid, tumesiniseid vaarikad ...

Innal on ka üks teine video, kus näeb Pavlot kottpimedas toas, taustal õhuhäire sireen, vaid väike valgusviir telefonist valgustamas ta nägu.

Dnipros on juulis kuum – 40 kraadi. Leedus aga Inna sõnul nii-öelda tavapärane ilm, mis temale tähendab seda, et ta ootab ikka veel aega, mil võiks jope seljast visata.

Inna on sõitnud Ukrainasse alati läbi Lvivi, kuna sinna viib Vilniusest otse buss. Lviv on paaride turvaline kohtumisekoht, seda on Inna varemgi kirjeldanud. Meestele, kes riigist välja ei pääse ning nende naistele, kes on lastega kusagil Euroopas.

Lvivi üks elamukvartaleid pärast 5. juuli õhurünnakut. Foto: Erakogu

Seekord saadab Inna aga just Lvivist rusudes majade pilte. On 5. juuli, mil temagi seal oli.

Hoolimata kõigest, jätkavad inimesed juba järgmisel päeval oma tavapärast elu, ja Inna jagab südasuvist tänavamelu, täis muretust ja naeru. Mitte keegi ei kavatse alla anda.

Lvivi purustused. Foto: Erakogu

Ühest asjast räägib Inna veel.

Ta tööleping Punase Ristiga saab Vilniuses otsa aasta lõpus. Inna kaalub seda, et kui ta oma erialalist tööd ei leia ehk kui ta psühholoogina rakendust ei saa, siis plaanib ta Vilniusest ära tulla tagasi Ukrainasse. Inna usub, et kodumaal on temast palju rohkem kasu kui Vilniuses.

Esialgu ei paota ta sõnagi sellest, mida niisugusest plaanist arvaks ta tütar Kirina või poeg Ivan.

Praegu on Inna Vilniuses ning nendib, et pärast iga Ukrainas-käiku on ta mõtted veel tükk aega sassis.