Avanesid mitmed kultuuriosakonna toetusmeetmed 2024. aastaks

Avatud on huvihariduse tegevustoetuse, spordi suurprojektide, spordi esindusvõistkonna toetuse koolidevaheliste karikavõistluste ning kultuuri kolmeaastase tegevustoetuse (aastateks 2024–2026) taotlemine. Lisaks on avatud 2023. aasta kultuuri väikeprojekti toetuse kolmas voor. Kõigi nende toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 1. september (k.a). 1. augustil avanevad ka ülejäänud kultuuriosakonna toetusmeetmete taotlusvoorud taotluste esitamise tähtajaga 2. oktoober.

Tartu Elektriteatri juht Andres Kauts ütles, et Tartu linnavalitsuse rahaline toetus ja kultuuriosakonna moraalne tugi on olnud üks Elektriteatri alustalasid juba üle kümne aasta. «Paar aastat tagasi tehtud kultuuritoetuste reform on loonud väga selgelt arusaadava ning laiapõhjalise struktuuri, mis on teinud taotlemise palju lihtsamaks ja arusaadavamaks. Tartu linn oma kultuuriosakonnaga on kindlasti eeskujuks paljudele omavalitsustele,» rääkis Kauts.

Nagu varemgi, tuleb taotlejatel anda ülevaade keskkonnahoiu tagamisest enda tegevuses. Nüüd on lisandunud ka võimalus laadida taotluse juurde oma organisatsiooni keskkonnahoidlike tegevuste dokument. Kultuuriosakond soovitab igal asutusel ja organisatsioonil mõelda oma spetsiifikast ja juhendis kasutatavatest teemaplokkidest lähtuvalt oma keskkonnahoiu võimalused ning need kirja panna. Taotlejatele on abiks keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend ning keskkonnahoidliku tegevuse põhimõtted ja soovitused asutustele ja organisatsioonidele, mis on kättesaadavad Tartu linnavalitsuse kodulehel.

Ühe uue tingimusena on linnavalitsus lisanud juhendisse põhimõtte, et edaspidi ei tohi Tartu linna avalikel üritustel kasutada keskmise ja kõrge ohutasemega F3- ja F4-kategooria ilutulestikke. Sama keeld kehtib ka kõikidele Tartu linnalt toetust saanud üritustele.