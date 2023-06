Tartu lõpetab ilutulestiku laskmise avalikel üritustel

Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Sten Svetljakov ütles, et ürituste korraldamise valdkonnas on tänapäeval väga palju häid võimalusi visuaalse kujunduse nauditavaks muutmiseks. «Peamiselt kasutatakse valgustehnilisi lahendusi ja kindlasti näeme tulevikus ka ilutulestiku asendamiseks rohkem droonide etteasteid. Usun, et Tartu näitab muudatusega väga head eeskuju, et me ei peaks kinni hoidma vanadest asjadest, mis võivad olla kahjulikud keskkonnale ning ka paljudele väiksematele ja suurematele tartlastele,» sõnas Svetljakov.