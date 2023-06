Leedust pärit autovargad peavad kolm aastat trellide taga veetma

«Prokuratuur on rahul, et kohus mõistis Eestis sõidukite varguseid toime pannud meestele varguste eest keskmisest karistusmäärast rangema karistuse. Tegemist oli ettekavatsetud ja hoolikalt läbimõeldud kuritegudega. Süüdistatavad olid läbi mõelnud teoplaani selliselt, et vahelejäämise riske maandada,» rääkis Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Mari Kartau. «Kasutati näiteks spetsiaalselt hangitud saateautosid ning ühekorra kõnekaarte. Tegutseti kindla rollijaotuse alusel.»