GALERII ⟩ Politsei tabas Leedust pärit autovargad

Kriminaalbüroo juhi sõnul tegutsesid Leedust pärit kurjategijad taaskord väga professionaalselt ning üllatasid kogenud politseinikke oma konspiratiivse käitumisega. «Kurjategijate kavalusest hoolimata ei olnud aga selle grupi teolt tabamine kaugeltki mitte juhus, vaid see on selgelt kriminaalpolitseinike süsteemse töö tulemus ning annab rahvusvahelistele kurjategijatele kindla sõnumi, et Eestist autosid varastada ei tasu, kurjategijad tabatakse ja seda sõna otseses mõttes otse teolt,» rõhutas Vosman.

Vosman lisas, et taaskord langes varaste saagiks võtmevaba süsteemiga sõiduk, mistõttu tuletab ta sellise süsteemiga autoomanikele meelde, et taolisi autopulte hoitaks turvaliselt välisustest eemal, vajadusel metallkarbis. Lisaks soovitas ta auto kasutusjuhendist järele uurida, kuidas on võimalik ööseks võtme signaal sootuks välja lülitada nii, et kurjategijatel puuduks sellele igasugune ligipääs.