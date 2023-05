Viie aasta viljakaim teadusartiklite publitseerija on kopsukliiniku juht Rain Jõgi

Viimasel viiel aastal enim teadusartikleid publitseerinud autor on kopsukliiniku juht doktor Rain Jõgi, pälvides Neinar Seli stipendiumi 4000 eurot.

Doktor Rain Jõgi sõnul on selline stipendium tunnustus nii nende uuringukeskusele kui kogu kopsukliinikule ning on tänulik kõikidele õdedele, sekretäridele, arstidele ja tudengeile, kes aastate jooksul on uuringute tegemisel kaasa löönud.