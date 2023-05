Doktor Manfred Danilovitš on üliheas vormis ja väsimatu. Ta ütleb, et keegi ei tea, kui palju tuberkuloosibakteri kandjaid maailmas on, arvatakse, et kolmandik rahvastikust. Ja teatud tingimustel võivad haiguspuhangud suureneda.

Foto: Margus Ansu