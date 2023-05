Mida teeb sõda suhtega? Vastab mehest aasta lahus elanud Inna Šulženko

Enamasti saavad Inna ja Pavlo kokku Lääne-Ukrainas Lvivis, kuhu Inna sõidab Vilniusest bussiga ning Pavlo Kesk-Ukrainast Dniprost rongiga.

Vilniusest sõidab Inna Šulženko Lääne-Ukrainasse Lvivi, kuhu tuleb ka ta mees Pavlo. Foto: Lii Ranniku kaart

Mõnel korral on Inna võtnud ette reisi Lvivist edasi Dniprosse, aga see teekond on pikk ja sagedaste õhurünnakute tõttu ka ohtlik.

Inna Šulženko esiplaanil. Foto: Inna Šulžnko

Inna Šulženko töötab Vilniuses Punases Ristis ja kuigi elab rahulikus riigis, on ta kogu oma olemusega ikkagi sõjas.

Ta saadab pilte, kus ta kohtub eakate ukrainlastega, et rääkida nendega ukraina keeles, kuna nad vene keelt ei armasta.

Ka saadab ta pilte kudumisringist, kus naised mitte ainult ei koo, vaid lobisevad maast ja ilmast, igatsevad oma lähedasi, kes on mööda maailma laiali, ning meenutavad aega, mil sõda veel ei olnud.

Kuidas mõjub selline erinevates maailmades elamine paaride suhteid?

«Aime, sellele on ju väga keeruline vastata,» ütleb Inna, ja saadab küsimuse edasi oma mehele Dniprosse. Läheb mööda mõni minut ning Pavlolt on juba vastus käes. See on siin.