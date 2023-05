Ülikooli raamatukogu aastane uurimine tõi Tartu Postimehele auhinna

Esimest korda ilmus «Utlib 220», milles oli vaatluse all Tartu ülikooli 220-aastase raamatukogu mitme osakonna töötajate tegevus – aga oma arvamusi ja meenutusi said avaldada ka mõned külastajad –, veebruari esimesel kolmapäeval . Ajakirjanik Liina Ludvigi juhtimisel kaks-kolm korda kuus ilmunud sari jõudis lõpule mõni päev enne jõule raamatukogu töötajate jõululavastuse teemalise looga .

ERÜ mitmes kategoorias tunnustuse hulgas tuli Tartusse veel üks: teenetepreemia sai Oskar Lutsu linnaraamatukogu avalikkussuhete juht Linda Jahilo, kellel on suuri teeneid lisaks kõigele muule oma erialaga seotud kultuuriürituste korraldamises.

«Raamatukogul on tulevikku, kui ta avatud ruumina on paigaks, kus kohtuvad erinevad inimesed ja vaatenurgad, mis soodustavad suhtlust, aitavad luua suhteid ja seeläbi kogukonnatunnet,» märkis ERÜ juhatuse esimees Tuuliki Tõiste. «Raamatukoguhoidjad töötavad selle nimel, et raamatukoguteenus oleks kättesaadav kõikidele Eesti inimestele hoolimata asukohast või sotsiaal-majanduslikest võimalustest.»