utlib 220 ⟩ Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis käisid röövlid ja ka Kardemoni rahvas

Röövlid Kasper (paremalt, Avo Kartul), Jesper (Kersti Kuusemäe) ja Joonatan (Risto Mustonen), kes elavad koos lõviga (Anastassia Kortšinskaja), on röövinud tädi Sofie (Svea Pärsimägi).

Tartu ülikooli raamatukogu konverentsisaali seinad on väärikatest, tõsistest ja teaduslikest sõnavõttudest, kõnedest ja ettekannetest läbi imbunud. Seekordsete jõulude eel aga juhtus nii, et proovide ajal said tühi saal ning esietenduse ajal raamatukogu töötajad kuulda ja näha lustakat lugu Kardemoni linna rahvast ja röövlitest. Oli kosta ka muusikat ja laule, küll salvestistelt, sest trupil napib laval laulmiseks häält ja julgust.