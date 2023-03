Rektor kui ülikooli arengu eestvedaja

Üliõpilasest kujuneb vaid viieaastase õppega oma eriala tippspetsialisti hakatis – kuidas me anname tudengitele aega õppimiseks? Pakkudes võimalust pühenduda õppimisele.

Kui tahame vabastada üliõpilased tööl käimisest, on vaja tagada kas stipendium või õppelaen, 500–1000 eurot kuus, et maksta eluaseme, toidu ja esmatarbekaupade eest ise. Kui see summa anda riikliku laenuna, tuleb see nii majanduse kasvu kui isiku enda otsemaksena tagasi. Stipendiumid saavad lisaks toetada vaesemaid või motiveerida aktiivsusele. Toetan kõikidele ka võrdsete hädavajalike töövahendite, nagu arvutite hankimist, mis vähendaks samuti sotsiaalset ebavõrdsust.

Kuidas tagada, et Tartu ülikooli haridus oleks võimalikult kvaliteetne? Selleks on vaja häid mitmekesise taustaga õppejõude ja töökeskkonda. Ülikoolile on tasuta õppe andmiseks antud tegevustoetus, mis jääb tudengi kohta alla 500 euro kuus. Tegelik vajadus on suurem, selle saab panna arvutusvalemisse. Rahastust kasvatamata võib karmiks valikuks olla ka õppekohtade vähendamine, seda teed on läinud mitmed teised ülikoolid. Kriitilisest massist allpool ei saavuta rahalist säästu ilma hariduse kvaliteedi märgatava languseta. Tartu ülikool ei ole Eesti noorte ligipääsu kõrgharidusele oluliselt vähendanud ning kvaliteet on kasvanud hoolimata raskustest. Riik peaks seda pingutust rohkem tunnustama.