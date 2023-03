VIDEO ⟩ Dnipros huilgavad sireenid, krantsitõugu Reks ulub unisoonis kaasa

Inna vastab, et see on täpselt sama tunne, mida ta koges juba 2015. ja 2016. aastal, mil oli kõigepealt sunnitud maha jätma oma päriskodu Luganskis, kuhu tal siis hiljem õnnestus veel mõnel korral pääseda, kui Luganski isehakanud rahvavabariigi piirialadel kohalikele inimestele humanitaarabi kohale toimetas. Milline see tunne siis on? Eks see ole valus ja erutav ühekorraga.