VIDEO ⟩ Ukraina paaride tugevus pannakse proovile, Inna Šulženko sõidab läbi Ukraina taas Dniprosse

Raudteejaam ei olnud nii rahvarohke kui varasematel kordadel, mil tundus, et kõik maailma teed ristuvad just nimelt Lvivis ning rahvahordid on vahetpidamata kuhugi teel.

Ukrainlaste patriotism püsib

Aga see, et Lviv on kohtumispaik paljudele paaridele, keda sõda Ukrainas on lahutanud, on ikka endine.