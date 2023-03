Inna Šulženkol jäi Vilniuses tankivrakk vaatamata. «Ma olen neid üheksa aastaga juba näinud küll,» sõnas ta

«Alles sinult kuulsin, et tank veeti ka meile, Vilniusesse,» vastas ta. «Pean tunnistama, et mulle ei meeldiks väga tanki vaadata. Viimase üheksa aasta jooksul olen neid liiga palju näinud. Mul ei ole erilisi emotsioone.»

Inna Šulženko arvas, et ta ei erine teistest ukrainlastest, kes reageerivad sellele «imele» rahulikult. Tanki sai Vilniuses näha kuni 16. märtsini.

Olulisem teema on Innale aga Ukraina pagulased, peamiselt naised, kes tulevad konsultatsioonile. «Viimasel ajal on taas väga raske,» ütles ta. «Parasjagu osutame abi puuetega inimestele, ja enam kui 65 aasta vanusetele inimestele. Neid pole lihtne aidata, sest igaühel on oma lugu, ja sa ei saa neid nõustades või aidata püüdes mitte seda lugu kuulata või sellest loost mööda vaadata.»

Stressis ja mures inimesed leiavad joogatunnis loodetavasti rahu ja tasakaalu. Foto: Inna Šulženko

Kuid on ka häid hetki.

Inna Šulženko kirjeldab, kuidas nad on Punases Ristis alustanud ka ukrainlastele mõeldud stressijuhtimise programmiga.

«Kolm päeva treeninguid, milles õpitakse hingama, tegema lihtsamaid füüsilisi harjutusi ja rääkima,» kirjeldas ta. «See aitab, tulemused on head ja mul on selle üle väga rõõmus meel.»

Lapsed küpsiseid kaunistamas. Foto: Inna Šulženko

Kevad Vilniuses ei ole päris see, mis on kevad Ukrainas. Päikesepaistelisi päevi näeb harva, aga Inna ütleb, et ta püüab neid ilusaid päevi mitte maha magada. Teab, missugune luksus on märtsikuine päike Balti riikides.»

8. märtsil kaunistasid nad ühes töötoas Ukraina lastega küpsiseid. Inna mõtles sel päeval palju oma Dnipros olevale mehele Pavlole ja oli tõeliselt kurb.

Inna Šulženko 8. märtsil Vilniuses. Foto: Erakogu foto

See on juba teine aasta, mil nende pere ei saanud 8. märtsil koos olla. Aasta eest oli tütar Kirina juba Dniprost ära Vilniusesse viidud ja kohanes uue eluga oma suure venna Ivani juures.

Sel aastal on Vilniuses juba ka Inna ise, aga Pavlo Dnipros täiesti üksinda. Ja just 8. märtsil on Pavlol sünnipäev.

«Aga ma sain naistepäevaks oma Vilniuse ukrainlastelt ilusa kimbu!» sõnab Inna, tuju igas olukorras üleval hoida püüdes.

Siis ütleb ootamatult: «Kallis Aime! Ma sõidan just täna Ukrainasse. Ma kirjutan sulle oma kodumaalt, kui kõik hästi läheb. Kirjutan Dniprost.»