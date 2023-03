VASTULAUSE ⟩ Raen Väikene: miks linn oma inimestega ei räägi?

Meie, kohalikud elanikud, ei eeldagi, et meil on voli kõigele «ei» öelda ning protsessid seepeale automaatselt peatuvad. Aga selliste, väikse kogukonna jaoks suure kaaluga otsuste puhul on meil õigus eeldada, et meiega räägitakse läbi: et plaan on selline, põhjused sellised, võimalikud kaasnevad probleemid sellised – aga teha vaja on –, saame kokku, arutame, leiame ühisosa ... Inimesed on üldjuhul üsna koostöövalmid, kui nad tunnevad, et neid on kaasatud ja neist peetakse lugu.