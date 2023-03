VASTULAUSE ⟩ Pikaajalisus ei saa olla kultuuritraditsiooni toetamise ainus mõõdupuu

Kindlasti on festivalil Orient et Occident olnud suur panus orientaalse muusika tutvustamisel nii Tartus kui ka Eestis laiemalt. Raho Langsepp on teinud tänuväärset tööd festivali eestvedamisel, selles ei ole kahtlustki. Tegu on pikaajalise traditsiooniga, mis algusaegadel toimus kompaktsemas vormis ja on jõudnud kontserdiformaati viimastel aastatel.

Küll ei saa ma aga öelda, et Tartu kultuurielu mõtestamisel peaks pikaajalisus olema ainus ja kõige olulisem tegur. Sel juhul võtaksime võimalused uutelt tegijatelt ja uutelt mõtetelt. Mis kasu on linnast, kus sünnivad head mõtted, kui need ei realiseeru?

Tartu kultuuri arengut ei tohi takistada. Jah, kindlasti peame väärtustama traditsioone ja ka arutelu all olevas toetusmeetmes on määratud prioriteetides ka ootus, et projektid tooks kokku erinevaid sihtrühmi. Kuid me ei tohiks ära unustada ka uuenduslikkust, valdkondlikku kui ka rahvusvahelist koostööd ja millise suurema tervikpildi moodustavad kultuuriüritused nii kultuurikalendris kui ka üleüldiselt linnaruumis.