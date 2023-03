Tartu linn ei leidnud raha veerand sajandit korraldatud muusikafestivali toetamiseks

Festival Orient et Occident, mille ajal on alates aastast 1996 tartlaste ees ja mujalgi Eestis esinenud keskaja ja samuti idamaade muusikale keskendunud interpreedid, pidi tänavu toimuma 16.-19. novembrini, kuid jääb ära. Tartu kultuuri suurprojektide hindamiskomisjoni otsuse kohaselt jääb Orient et Occident toetusest ilma.