Inna Šulženko: oleme üheksa aastat oodanud selle sõja lõppu, meie näod on vanaks jäänud

Inna Šulženko ei tea, mida praegu öelda või kirjutada. «Tänaseks on osadel inimestel Ukraina sõjast möödas aasta ja üks päev,» alustab ta. «Nad ütlevad, et see algas 24. veebruaril 2022. Aga paljude jaoks nagu mina, algas see juunis 2014. Oleme juba üheksa aastat oodanud sõja lõppu...»