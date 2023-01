Vambola Paavo: Alati saab paremini

Pärast seda, kui Märjast sai Tartu linna osa, läks ikkagi veel tervelt viis aastat, et ära korraldada tänapäevane liikumine, aga viimaks hakkas linnaliinibuss Märjale sõitma. Kuna elanikud käivad linnas tööl, lapsed koolis ja lasteaias, on loomulik, et raha tulebki sellise ühenduse pidamiseks linna eelarvest. Jääbki arusaamtuks, kuidas Tartu on selle suutmiseks liiga vaene, aga Tallinn suudab tagada tasuta ühistranspordi linna piires ja lähialadel.