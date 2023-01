VIDEOD ⟩ Aastavahetuse paiku said Lääne-Ukrainas kokku tuhanded pered

Nad astuvad Lvivis läbi kultuslikust keldrikohvikust Kryivkast, millest Inna Šulženko jagas viimati muljeid novembris. See on paik, kus iga ese ja disainielement on pühendatud Ukraina võitlejatele ja Ukraina vabadusele. «Seal harjutasime Putini pihta laskmist,» märgib Inna.

Putinile tuld! Foto: Inna Šulženko

Inna näitab ka Lvivi vanalinna. Ei pääse nad õhuhäiretest sealgi. Aga selle undamise kõrval kuuleb Lvivis sagedasti tänavamuusikuid. Vanaisa Mykola mängib seina ääres näiteks viiulit ja kogub muusikaga annetusi Ukraina sõjaväele.

Lõpuks räägib Inna Šulženko iseendast. Et kuidas ta sel aastavahetusel nuttis. Ta ei osanud seda lahti seletada, et millest see kurbus talle kõik tekkis. Kas Ukraina ja Ukraina presidendi pärast või sõdurite pärast, kes linnas ööpäevaringselt valvet pidasid või oma tütre pärast, keda ta iga hinna eest kaitsta ihkab ja sõjakoledustest päästa püüab.

Lviv, inimesed vaksali lähedal. Foto: Inna Šulženko

2. jaanuaril olid Lvivi bussi- ja rongijaamad taas täis inimesi, kes sõitsid, kas ühele või teisele poole. Inna Šulženko ütleb, et hoolimata kõigest tuleb leida endas jõudu edasi elada, olla rõõmsameelne ja tugev, just laste nimel, mitte välja näidata oma hirmu. Ning paluda jumalat, et see annaks meile ja meie lähedastele elu ka ilma sõjata.

«Kui ma Vilniusesse jõudsin, tundsin ennast täiesti laastatuna,» lausub Inna Šulženko lõpuks. «Iga kord, kui ma Ukrainast Leetu jõuan, õpin otsekui uuesti elama.»