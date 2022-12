Tartu Postimehe toimetus valis aasta kolleegiks Liina Ludvigi

Ehkki Liina lööb Tartu ajalehe tegemises kaasa alles teist aastat, ütlevad töökaaslased, et ta on toimetusse hästi sisse elanud, ning mis peamine – temast on saanud kiiresti hea ajakirjanik, kelle leivanumbriks on eeskätt pikemad olemuslood, kuid kes saab hästi hakkama ka kiirete uudistega. Liina on osanud osavasti kasvatada allikate võrgustikku, mis ajakirjanikuna hakkama saamiseks on möödapääsmatu.

Ehkki staaži mõttes võiks teda vabalt nimetada veel algajaks, on Liina tegelikult küps ajakirjanik, põhjendas üks töökaaslastest tänavuse aasta kolleegi valimisel oma valikut. «Ta oskab märgata detaile ning neid ka lugejale nähtavaks teha. Aga mis peamine: Liina töötab peaga, kogu aeg mõtleb ja planeerib, ning tänu sellele on ta enda, aga ka kolleegide elu tunduvalt lihtsam – väga harva, kui üldse, on olnud selliseid hommikuid, kus Liinal poleks täpset tööplaani paigas. Lisaks on ta inimesena hästi tore: soe ja kaalutlev.»

Liina mõistab hästi ajakirjanike rolli ühiskonnas ning näeb seetõttu vaeva, et ka keerulisi nähtusi või protsesse lihtsasti, ent sugugi mitte pealiskaudselt seletada. Ta tahab päriselt lugejani jõuda ning seda on võimalik tema lugude juures hõlpsasti märgata. Hea planeerimisvõime abil jaksab ta teha palju, ent samas ei jäta ka lühematesse nuppudesse põimimata väikesi vimkasid või südamlikke alltekste.

Muu hulgas rõhutasid toimetuse liikmed kolleegipreemia jagamisel, et Liina püüab alati inimestesse enda ümber suhtuda lugupidavalt, ent see ei tähenda, et ta ei söandaks vajadusel enda eest seista.