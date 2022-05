Neli sõja eest Tartusse pagenud naist räägivad oma kodust, mis Ukrainasse maha jäi

Sel Dnipro lähedalt võetud pildil õitseb rapsipõld, mis annab maastikule Ukraina rahvusvärvides koloriidi. Eesti kevad on tänavu hiline. Mariupoli rusude vahelt eluga pääsenud Darja Krutikova ütleb, et maa on siin tõesti külm, aga inimeste südamed on kuumad. Ta peab silmas eestlasi, kes teevad tema meelest kõik selleks, et ukrainlastel oleks võimalik sõjaõudused unustada ja rahuliku südamega taevasse vaadata. Loe pikemalt SIIT.