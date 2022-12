Kõht täis ja hing rahul. Aga rõõm võib veelgi suureneda, kui märkad aidata võhivõõrast

Võiks loota, et just täna või homme ei ole tal see sidemete vahetamise päev.

Sidemeid vahetab Natalja ise. Ühel päeval võtab ette ühe jala, teisel päeval teise jala, siis reied, siis käed. See kõik kestab tunde. Vanad sidemed tuleb eemaldada, haavad puhastada, uued peale panna. Pikad tunnid täis valu, mille järel tuleb kokku korjata sületäite kaupa veriseid sidemeid.

Natalja haiguse raviga on tegelenud arstid Eestis ja välismaal. On aga veel üks haigla Iisraelis, kus on lubatud teda aidata, kuid ravi eest maksmine käib Nataljal üle jõu. See nahakliinik on Natalja Šebunova viimane lootus, ja oleks julm see lootus temalt ära võtta.

«Tere! Palun astuge sisse!» ütleb Natalja Šebunova oma kodu uksel. Foto: Sille Annuk

MTÜ Naerata Ometi jagab neil jõuludel Natalja Šebunova lugu. See ühing on tegutsenud 2009. aastast, toetab erivajadusega lapsi ja raviprobleemidega inimesi, keda riik piisaval määral ei toeta ja kes on jäänud elu hammasrataste vahele.

Annetamine tolles keskkonnas on lihtne ning nõuab vaid paari kliki jagu tähelepanu. 10-st eurost juba aitab või 25-st. See raha jõuab kindlasti abivajajani.

Natalja Šebunova lugu on üks neist, mille lugemise järel ei jää tegelikult ükski inimene külmaks. Tartu Postimees on kirjutanud Natalja Šebunovast ka eelmisel aastal ning see lugu on siin. Saate tuletada meelde, vaadata videot...