Ukrainast tulijal võib kohanemine rahuga olla keerulisemgi kui sõja endaga

Dnipro 24. veebruari hommikul, vaade Inna Šulženko kodu aknast. Foto: Inna Šulženko

Juuni algul otsustas Inna Šulženko, et sõidab laste juurde Leetu ja jääb sinna päriseks. Selle otsuse hind oli, et Dniprosse tuli maha jätta abikaasa ning kõik need teised lapsed, kellega ta psühholoogina tegeles ja kes ka otsekui enda omad olid.

«Kas ma käitun õigesti, et jätan maha Ukraina sellisel ajal?» piinles Inna Šulženko oma pikal teekonnal Dniprost Vilniusse.

Aga Inna Šulženko oli sõjastressis elanud mitte ainult kolm viimast kuud, vaid kaheksa aastat. Ja ta pidi endalt küsima ka seda, kas ta elu ongi loodud ainult sõja jaoks või millekski veel.

Perepilt, kus näeb Innat koos mõlema lapsega, on tehtud sel suvel Vilniuses, kui Inna otsustas sinna jääda. Nad kõik on rõõmsad, aga see on pealispind.



Lapsed hakkavad aina vähem küsima, millal isa tuleb. Nad hakkavad isale aina harvemini helistama.

«Mu tütar on kolme kuuga minust võõrdunud, kaotanud harjumuse minuga koos olla, ta on kallistustega kitsi,» pihtis Inna Šulženko. Üheksa-aastane Kirina oli elanud kolm kuud oma leedu keele õpetaja Wilma peres ja Kirina ütles emale Vilniusse saabumise päeval otse välja, et sinna perre ta tahabki elama jääda. Inna oli muserdatud. Tal tuli nüüd emana asuda mõistatama oma laste tundeid ja alustada tütrega suhte loomist otsast peale.