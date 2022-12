GALERII ⟩ Ukrainlanna Inna Šulženko Vilniuses: jõulutunnet ei ole mitte mingisugust!

«Ma tajun nende tavaliste inimeste head tahet lausa füüsiliselt,» ütleb ta.

Mis jääb meenutama aastat 2022?

Inna Šulženko nimetab kõigepealt oma sõpra, eestlastelegi tuntud ajakirjanikku ja filmitegijat Vahur Laiapead. Inna sai Vahuri Laiapeaga tuttavaks 2015. aastal, mil Vahur filmis «Ukraina fragmente», mis jutustas sellest, kuidas üks väike naine jagab humanitaarabi Ida-Ukraina kriisipiirkondades. See naine seal filmis oli Inna. Vahur Laiapea on ka tänavu talle suureks toeks olnud ega ole teda üheski mures unustanud, on alati olnud olemas, kui Inna on tahtnud rääkida.

Mida veel?

«Ma pole mitte kunagi näinud meeste ja laste silmades sellisel hulgal meeleheidet ja hirmu kui tänavu kevadel,» vastab Inna. «Mõtlen ka, et just sel aastal kaotasid väga paljud ukrainlased oma lähedased. Just sel aastal mõistame kõik, et õnnelikuks eluks ei ole vaja tõepoolest mitte midagi muud kui rahulikku taevast oma peade kohal!»

Lapsed, keda Inna Ukrainas juhendas, saadavad nigulapäeval ehk Püha Nikolause mälestuspäeval Innale igatsevaid sõnumeid. Foto: ekraanikuva

Inna Šulženko püüab võõrsil elades rahu leida sel viisil, et rõõmustab väikeste asjade üle ning usub paremasse tulevikku. Ta teab, et maailmas on veel palju headust ja et imed võivad sündida. Samasugust usku soovitab ta kõikidele teistele inimestele.