Linnaliinid pikenevad Märjale, Tõrvandisse ja Kõrvekülla

Poole tunni tagant väljuvad linnaliinide 7 ja 11 bussid saavad lähiajal peatusi juurde nii, et linna liinivõrku on haaratud ka Märja, Tõrvandi ja Kõrveküla. Buss number 11 hakkab juba sel pühapäeval sõitma Märja alevikuni, läbides ka Õssu peatuse. Liini teine ots on Ihastes.