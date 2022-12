Ukrainast pagenud Inna Šulženko: see on hullus, mis muudkui kestab ja kestab

«Kõik tänavad on valgustatud, jõulupuu ehitud, inimesed valmistuvad pühadeks,» rääkis ta. «Sa oled nagu filmis, sest sa ei usu, et see on päriselt ja ohtu ei ole mitte mingisugust. Sa mõtled kogu aeg, kuidas seal, Ukrainas, samal ajal on.»

«Ja siis kerkis meil üles niisugune küsimus, et mida jõulud tähendavad, mis need päriselt on,» meenutas Inna Šulženko. «Lapsed vastasid, et see on rõõm lume ja kingituste üle. Kõik vabatahtlikud ütlesid aga, et jõulud on see, kui kogu pere on laua taga ja kui nad kõik saavad olla koos. Ja lisasid, et nendel jõuludel on nad paratamatult üksi ...»