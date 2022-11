Ilmatsalu ja Ravila probleemne ristmik paraneb tuleval aastal

Liiklejatele tüütul ning suisa ohtlikul ristmikul on transpordiameti kodulehe andmeil aastate jooksul juhtunud mitu liiklusõnnetust, ka on Tartu Postimees kirjutanud, et näiteks 2019. aastal oli Ravila-Ilmatsalu tee ristil viis liikluskindlustuse abil lahendatud õnnetusjuhtumit.

Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski ütles eile, et ristmiku ümberehitamine peaks algama mais ja kestma augustini, aga ehk ka septembrini. «Kõigepealt tuleb linna eelarve kinnitada, see peaks juhtuma veel sel aastal, seejärel saame jaanuaris-veebruaris korraldada hanke,» lisas Lužetski. «Meil on küll kõik plaanid tehtud, aga eelarve kinnitamisel võidakse veel midagi teisiti otsustada, seega saab kõigest täpsemalt rääkida, kui see on kinnitatud.»