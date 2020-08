Kahel Ravila tänava ristmikul, kus liiklus on reguleeritud parema käe reegli alusel, vaevlevad autojuhid sageli suurest koormusest, aga ka liiklusõnnetustest tingitud ummikuis. Ravila-Ilmatsalu tee ning Ravila-Viljandi maantee ristmikul on Eesti kindlustusfondi andmetel toimunud tänavu kokku kaheksa liiklusõnnetust, mille kahju suurus on üle 20 000 euro.