VIDEO ⟩ Inna Šulženko jagab kriipivaid elamusi näiliselt rahulikust Lvivist

Praegu on Inna Šulženko tagasi Leedus. Sel nädalal leidis ta aega Lvivis läbielatu peale uuesti mõelda ning videosid ja fotosid sirvida.

«On väga hea tunne teada, et Eestis on palju inimesi, kes Ukrainale kaasa elavad ja et Tartus on lugejaid, kes jälgivad, kuidas ka minul läinud on,» ütles ta. «Suur tänu, et olemas olete!»

Lvivi kohvikud pakuvad rahvuslikke mustreid ja roogasid, mida Vilniusest ei leia. Foto: Inna Šulženko

Lviv on Inna Šulženko meelest endiselt kaunis. Linn elab oma elu, kohati ei märkagi, et riigis käib sõda. Ka turiste liigub ohtralt ning noored kogunevad tänavanurkadel seltskondadesse ja veedavad näiliselt rõõmsalt aega.

«Siiski – nende päevade jooksul, mil mina Lvivis viibisin, kõlasid sireenid kolm korda,» meenutas Inna. «Ühel korral istusin juuksuris. Selles salongis ei töötanud mitte ainult Lvivi naised, vaid ka naised Mariupolist, Donetskist, Zaporižžjast. Nemad on ilma jäänud oma linnadest, eluasemeist ja sageli ka kõige lähedasematest inimestest.»

Inna saadab ühe video, kus näeb laulmas noori mehi, ja paare, kes nende muusika saatel teineteise embuses tantsivad.

Märkmed Lvivi kohvikus. Foto: Inna Šulženko

Laulu refräänis kõlavad sõnad: «Kallista mind, kallista mind nii hellalt ja õrnalt...». Inna ütles, et see laul on tegelikult väga kurb ja südant kriipiv.

«Ka neil noortel on paljudel lähedasi, kes on kaitsmas meie riiki selle nimel, et need poisid ja tüdrukud saaksid oma noorusest rõõmu tunda, elada,» sõnas ta.