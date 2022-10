VIDEO ⟩ Kuidas protestida sõja vastu? Ehitada õhuhäire ajal õues magamistoa mööblit

Viimastel nädalatel, mil Ukraina linnad on taas karmide pommirünnakute all, ei saa Inna Šulženko öösiti magada. «Ma mõistan, et minust ei sõltu midagi,» jagab ta oma mõtteid. «Saan olla vaid siin ja hoida oma lapsi sõjast eemal...»

Abikaasa Pavlo, kes jäi Dniprosse, rahustab Innat telefoni teel, et kõik on hästi. Et ühe korra nad juba elasid sõja üle, teine ​​kord on lihtsam. Pavlo peab silmas, et sõda Donbassis algas 2014. aastal, ja puudutas nende peret kõige otsesemalt, kuna juba siis tuli neil Luganski oblastist lahkuda ja oma kodu maha jätta.

«Mu mees teeb Dnipros sireenide saatel naljakaid videoid,» teatab Inna. «Seda ta oskab, ja see palub talle lõbu.»

Foto: Kaader videost

Õhtul pimedas, pikendusjuhtmetega veetud valguse all ja sireenide ulgumise ajal on Pavlo otsustanud näidata oma uut tisleritööd, mis tal on käsil õues majaseina ääres.

Ta on kokku kruvinud uue voodi täispuidust alusraami, see tuleb veel vaid lihvida ja värvida ning «...on ekspluatatsiooniks valmis.»

«Kuna mul päeval aega ei ole, siis tuleb tegutseda õhtuti,» ütleb Pavlo sireenidele erilist tähelepanu pööramata ja isegi nagu olukorra üle muiates.