Ukrainast välja pääsenud mehed leiavad hukkamõistu neilt naistelt, kelle mehed on sõjas

Ta jagab pilte, kus on näha, kuidas Punase Risti organisatsioon on kogunud üle riigi kokku vabatahtlikud, et tõsta nende motivatsiooni. Võistkonnad meisterdavad pappkastidest autosid ja teevad nendega võidusõitu.

Inna Šulženko sõnul jõuab iga päev Vilniuse Punase Risti juurde endiselt sadu ukrainlasi, kellest paljud on pärit okupeeritud aladelt – Hersonist, Mariupolist, Luganskist, Donetskist... Ka tuleb järjest juurde mehi, kes on jõudnud Leetu läbi Venemaa.

«Vestlustes jagavad need mehed oma teekonna raskusi ja saadud kogemusi. Aga nende raskused siin ei lõpe, kuna nad peavad hakkama taluma Ukraina naiste hukkamõistu, kelle abikaasad on sõjas ning kes rindel oma eluga iga päev riskivad,» kirjeldab Inna. «Aga me ju ei tea, mida need mehed juba on läbi elanud ja millega silmitsi seisnud. Nende meeste silmis näen mina palju valu ja meeleheidet...»