Indrek Liiva: Tartu ei ole mitte väike puust linn, vaid Lõuna-Eesti pealinn

Tartu on tegelikult Lõuna-Eesti tõmbekeskus. Siia tullakse päris kaugelt tööle ning siin käivad väga paljud lõunaeestlased sisseoste tegemas. Seda peaks ka linnaplaneerijad arvestama ja mitte arvama, et jalgrattaga saab mõne kvartali piires kõik asjad aetud. Mõtleme ikka natukene suuremalt ning oleme oma külaliste vastu viisakamad.

Viimasel ajal on palju kirjutatud Tartu auto- ja rattaliikluse teemadel. Aktivistide arvates peaks suur osa tartlastest kohe autod kas just maha müüma, aga vähemalt seisma jätma ja jalgratastele üle kolima ning seda ilmast ja oma tervislikust seisundist sõltumata. Kuid selge on, et ilma tugeva sunni ja muude võimaluste puuduseta seda ei tehta. Senikaua, kuni inimkond pole mingit muud tehnoloogiat asjade ja inimeste punktist A punkti B toimetamiseks leiutanud, nagu näiteks seriaalist «Startrek» tuntud teleportatsioon, ei kao auto meie elust kuhugi, tahame seda või mitte.