Ukraina iseseisvuspäeval pildistab Inna Šulženko Vilniuses ukrainlasi ja ootab Leedu presidenti

Kõik need inimesed Inna Šulženko piltidel esindavad uhkusega oma maad, on nõus vaatama kaamerasse, ja tegema ka võõrsil, mis vähegi võimalik, et Ukraina võidaks.

Ühe pildi peal on Valeria, kes on pärit Harkivist.

Ühe pildi peal on Inna Šulženko ise koos Lydiaga Ivano-Frankivskist. Lydia on toonud Vilniusesse Ukraina laste kunstitööde näituse, millega ta mööda maailma ringi rändab.

Mis Inna Šulženkosse endasse puutub, siis 24. august on talle kahekordne pidupäev. See on Ukraina iseseisvuspäev, aga see on ka tema ja ta mehe Pavlo 20. pulma-aastapäev.