Inna Šulženko sõidab pika öö pimendatud rongis, taustaks kauged plahvatused

Ukrinform vahendas Kirovohradi oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Andri Raikovitš sõnu, et venelased tabasid piirkonda 13 raketiga. Neist kaheksa olid merel baseeruvad tiibraketid Kalibr, ja viis olid pommitajatelt TU-22M3 välja lastud raketid Kh-22. Raikovitš teatas ka, et piirkonnakeskuses Kropivnytskyis on voolukatkestus ning et mitmel pool vajatakse päästemeeskondade ja pommirühmade abi.